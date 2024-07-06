В Дагестане вновь задержан чиновник, чьи сыновья участвовали в теракте в Дербенте

В Дагестане вновь задержан экс-глава Сергокалинского района Магомед Омаров. На этот раз ему вменяют не хулиганство, а мошенничество.

По данным следствия, несколько человек, в том числе и Омаров, вступили в сговор и 2016-22 гг. похищали деньги. Схема состояла в фиктивном трудоустройстве жителей села Сергокала в местную газету, являющуюся муниципальным бюджетным учреждением. При этом получившие работу люди не трудились, а их зарплату получал Омаров. Похищено 697 тыс. руб. В отношении четверых подозреваемых, включая Омарова, 5 июля возбуждено дело о мошенничестве, пишут "Известия".

5 июля стало известно, что экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, арестованный на 10 суток по статье о мелком хулиганстве, вышел на свободу. Омарова арестовали за то, что он нецензурно выражался на улице. Сообщалось, что мужчину также могут обвинить по статье о пособничестве террористам. Напомним, два его сына были членами спящей ячейки, устроившими теракты в Дагестане. Как выяснилось, он несколько лет знал, что его дети – ваххабиты.

Ранее шестеро сыновей уволенного после терактов Магомеда Омарова арестовали по административной статье о мелком хулиганстве.