Зеленский отказался от транзита российского газа через третьи страны

Украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Киев не пойдет на транзит российского газа после 31 декабря 2024 года.

"Мы не хотим играть в игры. Если это будет другая страна, которая получает от России газ, а потом отправляет свой газ, то это то же самое, что отправлять деньги России. Если европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги России до завершения конфликта, можно думать", – заявил глава государства.

Президент России Владимир Путин во время "Прямой линии" исключил возможность продления контракта на транзит через, заявив, что "Газпром" это переживет".

Акции компании "Газпром" упали после заявления главы государства.