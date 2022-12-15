Отбор газа из подземных хранилищ Европы обновил рекорд

Отбор газа из подземных хранилищ Европы обновил рекорд для этих календарных дат за всю историю наблюдений (последние 12 лет), сообщает "Интерфакс".

За газовые сутки 13 декабря запасы "похудели" на 0,73 процентных пункта. Это новый максимум с начала сезона отбора.

До конца недели в Европе прогнозируется ясная или малооблачная погода с сильными морозами по ночам, что потребует более интенсивного сжигания запасов газа.

В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что газохранилища ЕС заполнены на 95% в преддверии предстоящей зимы. Также она заявила, что Евросоюзу в 2023 году может не хватить 30 млрд кубометров газа для заполнения хранилищ сообщества в преддверии следующей зимы.