В Кремле назвали очень сложной ситуацию с поставками российского газа в Европу

Ситуация с поставками российского газа в Европу "очень сложная".

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, она требует повышенного внимания. В частности, речь идет о возможности продолжить поставлять газ в Словакию после прекращения транзита через украинскую территорию.

"Вы слышали заявления украинской стороны и знаете о позиции европейских стран, которые продолжают покупать российский газ и считают это необходимым для нормальной работы своей экономики", — заявил пресс-секретарь президента РФ, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что глава государства Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи 22 декабря обсудили газовую проблематику. Также им удалось обменяться мнениями по поводу ситуации на Украине.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Киев не пойдет на транзит российского газа после 31 декабря 2024 года.