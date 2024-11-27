Европе предрекли холоднейшую с начала СВО зиму

Страны Старого Света могут быть на пороге самой холодной с начала специальной военной операции (СВО) зимы. Все дело в поставках газа из России.

В целом, температуры будут на уровне выше нормы. Но погода все-таки приведет к увеличению спроса на отопление до самого высокого с начала военной операции уровня. Такое положение вещей станет причиной роста "и без того высоких цен" на энергоносители. На фоне такой картины с 1 января остановятся поставки газа через Украину.

Сейчас базовый вариант "Газпрома" о поставках газа в ЕС – тот, при котором транзита через Украину не будет, пишет РБК.