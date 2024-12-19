19 Декабря 2024
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Фото: скриншот с трансляции &quot;Прямой линии с Владимиром Путиным&quot;

Путин: транзита российского газа через Украину больше не будет

Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что продления контракта о транзите газа из России в Европу уже точно не будет — это решение украинской стороны, но Газпром это переживет, подчеркнул президент.

По его мнению, отказавшись от контракта, Украина создала больше проблем для стран Европы, спонсирующих ее, чем для России.

"Украина отказалась от продления контракта, транзитного контракта. Но это же не мы отказались, это Украина отказывается. Украина отказалась от продления контракта. Хотя получала от нас где-то 700-800 миллионов долларов по году за контракт. Сейчас возникают вопросы, что с этим делать. Но это не наша проблема. Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям. С одной стороны, клюёт у них с руки, потому что только при поддержке со стороны Запада, в том числе из Европы, они могут существовать, не только воевать, существовать", — отметил Путин.

Он также заявил, что российские спецслужбы доложили ему о том, что в Словакии якобы задержаны украинские диверсанты с картами расположения объектов газовой энергетики.

"Вчера-позавчера об этом доложили. Я попрошу по партнёрским каналам, связи сохраняются, чтобы запросили своих коллег, наши спецслужбы, что же это всё-таки такое. Мало того, что у нас теракты совершают. Теперь и в европейских странах, повторяю ещё раз, кормятся с руки, клюют с руки и уже перешли к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор, наш, развитие сотрудничества и мы будем добиваться своих целей", — заключил президент.

Теги: газ, Путин, прямая линия, контракт


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