В 2023 году Европу вновь ждут рекордные цены на газ и электричество, - МВФ

Европа сможет пережить ближайшую зиму за счет заполненных газовых хранилищ, но в 2023 году столкнется с рекордными ценами на газ и электричество. Об этом сообщается в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Эксперты отмечают, что запасов, которые Европа сделала на ближайшую зиму, достаточно, однако при этом допускается сценарий с полным прекращением поставок газа во время наступления аномальных холодов.

В связи с этим многие европейские страны начнут искать возможность для того, чтобы сократить потребление газа на 6%, а для более уязвимых стран это чревато потерей 3% ВВП, пишет "МК".

В документе отмечается, что весной Европе необходимо будет восполнить запасы, а в условиях отсутствия поставок топлива из России цены на газ и электричество будут как минимум на уровне 2022 года.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города. Миллер отметил, что "Газпром" прогнозирует аномально холодную зиму для прохождения отопительного периода.

По его словам, гарантий того, что Европа переживет зиму с текущими запасами в хранилищах, нет. По пессимистическим прогнозам, к весне в ПХГ Европы останется около 5% газа.