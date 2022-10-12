В пик зимних холодов могут замерзнуть целые города Европы, - Миллер

Во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Пять-семь дней аномальных холодов могут заморозить целые города", – сказал он во время выступления на пленарной сессии Российской экономической недели.

Миллер отметил, что "Газпром" прогнозирует аномально холодную зиму для прохождения отопительного периода, передает ТАСС.

По его словам, гарантий того, что Европа переживет зиму с текущими запасами в хранилищах, нет. По пессимистическим прогнозам, к весне в ПХГ Европы останется около 5% газа, добавил Миллер.

Ранее глава "Газпрома" не исключал, что в предстоящий осенне-зимний сезон цена за тысячу кубометров газа в Европе может составить 4 тысячи долларов.