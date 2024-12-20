Акции "Газпрома" упали после заявления Путина о транзите через Украину

Акции компании "Газпром" упали после заявления главы государства Владимира Путина о том, что контракта на транзит газа через Украину уже не будет.

Стоимость акций на Мосбирже снижалась на 1%, до 107 руб. Президент во время "Прямой линии" исключил возможность продления контракта на транзит через, заявив, что "Газпром" это переживет".

Российский лидер отметил, что от продления транзитного контракта отказался Киев, хотя получал $700–800 млн в год, сообщает Forbes.