На турнире RCC 21 в Екатеринбурге появится вселенная "Трансформеров"

Уже в эту субботу, 14 декабря, в Екатеринбурге на арене "Уралец" пройдет заключительный в 2024 году масштабный турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 21, организованный Русской медной компанией.

Главным событием вечера станет реванш между звездами ММА Анатолием Токовым и Александром Шлеменко. Соглавное событие турнира – бой-реванш капитана команды "Архангел Михаил" Ивана Штыркова с Ясубеем Эномото из Швейцарии по правилам кикбоксинга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, специально для этого противостояния на арене возведут цифровые декорации, которые превратят "Уралец" во вселенную "Трансформеров". Интро и цифровые декорации турнира будут основаны на сочетании сюжета фильмов о космических роботах, которые многие смотрели еще на VHS-кассетах, с ключевыми моментами самого мероприятия.

По задумке режиссера шоу RCC 21 Федора Муратова, именно эта тема лучше всего может раскрыть историю серьезных противостояний, за которыми следит весь мир.

"Эту стилистику мы обсуждали и планировали реализовать уже давно. Культура единоборств и образы "Трансформеров" отлично резонируют между собой", - говорит Муратов.

Концепция шоу особенно интересно раскрывается благодаря пересечениям событий RCC 21 с сюжетом фильма.

"На турнире пройдут громкие реванши, аналогичные битвам главных персонажей вселенной, которые зачастую по несколько раз сражались друг с другом. Мы создаем действительно интересный и яркий контент, который найдет отклик в сердцах многих зрителей", - рассказал креативный продюсер шоу Глеб Бурганов.

Стоит отметить, что все билеты на турнир RCC 21 были распроданы еще на прошлой неделе. А на этой неделе Александр Шлеменко прилетел в Екатеринбург на реванш с Анатолием Токовым.