"Хорошо подготовься": Токов обратился к Шлеменко перед реваншем в Екатеринбурге

Российский боец ММА Анатолий Токов обратился к своему сопернику Александру Шлеменко (на фото). Уже скоро известные спортсмены сойдутся в реванше на турнире в Екатеринбурге.

"14 декабря, Екатеринбург, RCC 21. Мой соперник – легендарный боец Александр Шлеменко. Александр, вместо того, чтобы выяснять, что я хочу, зачем, надо-не надо – лучше подготовься хорошо. И 14 декабря мы покажем отличный зрелищный бой. Всех приглашаю, приходите. Будет жарко!", - сказал Токов в видео, опубликованном пресс-службой лиги смешанных единоборств RCC.

Напомним, на прошлой неделе Шлеменко и Токов подписали контракты на поединок-реванш в Екатеринбурге. Они станут хэдлайнерами турнира RCC 21.

В первой встрече бойцов, которая состоялась шесть лет назад на зарубежном турнире Bellator, победу судейским решением одержал Анатолий Токов.