18 Ноября 2024
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Фото: пресс-служба RCC

"Хорошо подготовься": Токов обратился к Шлеменко перед реваншем в Екатеринбурге

Российский боец ММА Анатолий Токов обратился к своему сопернику Александру Шлеменко (на фото). Уже скоро известные спортсмены сойдутся в реванше на турнире в Екатеринбурге.

"14 декабря, Екатеринбург, RCC 21. Мой соперник – легендарный боец Александр Шлеменко. Александр, вместо того, чтобы выяснять, что я хочу, зачем, надо-не надо – лучше подготовься хорошо. И 14 декабря мы покажем отличный зрелищный бой. Всех приглашаю, приходите. Будет жарко!", - сказал Токов в видео, опубликованном пресс-службой лиги смешанных единоборств RCC.

Напомним, на прошлой неделе Шлеменко и Токов подписали контракты на поединок-реванш в Екатеринбурге. Они станут хэдлайнерами турнира RCC 21.

В первой встрече бойцов, которая состоялась шесть лет назад на зарубежном турнире Bellator, победу судейским решением одержал Анатолий Токов.

Теги: Токов, Шлеменко, обращение, бой, Екатеринбург


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Ранее 31.10.2024 15:46 Мск RCC планирует провести реванш Шлеменко и Токова на турнире в Екатеринбурге
Ранее 20.09.2024 15:47 Мск Шлеменко и Токов могут провести бой на турнире RCC в декабре

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