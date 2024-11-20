Уральский боец Иван Штырков проведет реванш с Эномото на турнире в Екатеринбурге

Уральский боец, президент Академии единоборств РМК Иван Штырков постарается взять реванш у швейцарца Ясубея Эномото.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе лиги смешанных единоборств RCC, "Уральский Халк" вновь встретится со "Швейцарским Самураем" 14 декабря на турнире RCC 21 в Екатеринбурге. Бой станет со-главным событием шоу, но в отличие от первой встречи по ММА на этот раз пройдет по правилам кикбоксинга.

Впервые спортсмены встретились пять лет назад на турнире RCC 7. Тот бой закончился во втором раунде – Эномото победил удушающим приемом и нанес Ивану первое поражение в карьере. Сейчас у уральца есть шанс взять реванш за проигрыш.

Напомним, что в главном бою на RCC 21 сойдутся известные представители отечественного ММА Александр Шлеменко и Анатолий Токов. Этот поединок также будет носить статус реванша – первая встреча осталась за Токовым.

Стоит отметить, что недавно Иван Штырков вошел в топ-10 российских тяжеловесов.