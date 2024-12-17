RCC опубликовала судейские записки реванша между Шлеменко и Токовым в Екатеринбурге

Лига смешанных единоборств RCC опубликовала судейские записки реванша между известными российскими бойцами Александром Шлеменко и Анатолием Токовым.

Напомним, второй поединок между спортсменами состоялся в Екатеринбурге в минувшую субботу на турнире RCC 21. Первый бой несколько лет назад выиграл Токов, но на этот раз победу раздельным судейским решением одержал Шлеменко.

Сегодня в промоушене RCC опубликовали официальные судейские записки главного боя прошедшего на днях турнира. Из них следует, что двое судей увидели победу "Шторма", причем с совершенно разным счетом. Один рефери поставил близкие 29-28, другой – более уверенные 30-27.

Лишь один судья отдал победу Анатолию Токову. Его счет – 29-28.

Между тем, накануне в своих соцсетях лига RCC обратилась к болельщикам с вопросом – кого бы они хотели видеть следующим соперником Александра Шлеменко. На выбор предложено несколько вариантов – третий бой с Токовым, реванш с Магомедом Исмаиловым, либо встреча с Владимиром Минеевым.