RCC планирует провести реванш Шлеменко и Токова на турнире в Екатеринбурге

Поединок известных бойцов ММА Александра Шлеменко и Анатолия Токова запланирован на конец нынешнего года в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC, бой Шлеменко – Токов должен стать главным событием номерного турнира RCC 21. Он пройдет 14 декабря в столице Урала.

Как заявил глава лиги смешанных единоборств RCC Николай Клименко (на фото), обоим бойцам уже высланы контракты на поединок.

"В ближайшее время утрясем все формальности, и можно будет говорить о том, что реванш состоится. Мы давно хотим провести этот бой, и заключительный турнир этого года – идеальное время и место", - отметил промоутер.

В первой встрече спортсменов, которая состоялась шесть лет назад на турнире Bellator, победу судейским решением одержал Анатолий Токов. О том, что RCC планирует организовать реванш, стало известно в сентябре этого года.