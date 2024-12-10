"Мне не надо много гонять": Шлеменко прилетел в Екатеринбург на бой против Токова

Известный российский боец ММА Александр Шлеменко прилетел в Екатеринбург на бой против Анатолия Токова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе лиги смешанных единоборств RCC.

Напомним, уже в эту субботу, 14 декабря, Шлеменко и Токов проведут реванш. Это будет главное событие турнира RCC 21, который пройдет в уральской столице. Первая встреча бойцов в клетке состоялась несколько лет назад и завершилась победой Анатолия.

Сразу после прилета в Екатеринбург Александр Шлеменко заявил, что чувствует себя хорошо и все идет по плану.

"Надо взвеситься сначала. Осталась пресс-конференция и всякие сложные моменты, со съемками связанные. На самом деле, это отнимает достаточно много времени и сил. Поэтому хотелось бы побыстрее разделаться с этим и приступить непосредственно к не очень приятной [сгонке веса], но для меня это не сложная процедура. Мне не надо много гонять. Я не знаю, сколько сейчас вешу. Но думаю, килограммов 89-88", - рассказал "Шторм" в опубликованном промоушеном видео из аэропорта Кольцово.

Боец добавил, что его прилетит поддержать семья, а также признался, что пока не настраивается на предстоящий поединок.

Напомним, ранее Анатолий Токов записал видеообращение к Александру Шлеменко и призвал того хорошо подготовиться, чтобы показать зрелищный бой. Также своими мыслями о предстоящем турнире поделился экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.