Шлеменко и Токов подписали контракт на бой-реванш в Екатеринбурге

Известные бойцы ММА Александр Шлеменко и Анатолий Токов проведут реванш в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе лиги смешанных единоборств RCC.

Официально объявлено, что Шлеменко и Токов подписали контракты на поединок.

"Реванш неминуем! 14 декабря в Екатеринбурге они станут хэдлайнерами турнира RCC 21", - говорится в сообщении промоушена.

"Мы давно хотим провести этот бой, и заключительный турнир этого года – идеальное время и место", - заявлял ранее глава RCC Николай Клименко.

Напомним, в первой встрече бойцов, которая состоялась шесть лет назад на зарубежном турнире Bellator, победу судейским решением одержал Анатолий Токов.