Екатеринбургские депутаты одобрили введение туристического налога

Депутаты городской думы Екатеринбурга единогласно проголосовали за введение туристического налога в городе. Налог начнут взимать с 1 января 2025 года.

В 2025 году его сумма составит 1% от стоимости проживания в гостиницах и отелях, но не менее 100 руб. в сутки. Однако постепенно ставку будут повышать: в 2026 году она составит 2%, в 2027 – 3%, а в 2029 году дойдет уже до 5%. В законе прописано, что налогом не облагаются дети до 18 лет.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ранее отмечал, что для одного туриста это небольшая плата за ночевку, зато в результате станет вполне ощутимой суммой, которая пойдет на развитие внутреннего туризма, а именно: установку теплых туалетов, знаков туристической навигации, проведение мероприятий и других вещей, способных привлечь приезжих.

Напомним, в сентябре депутаты региональные заксобрания заключили, что Средний Урал не готов к введению турналога, и такие изменения могут негативно сказаться на турпотоке из-за увеличения цен на гостиничные услуги.