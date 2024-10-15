100 рублей за ночь. Глава Екатеринбурга подтвердил введение туристического налога

В Екатеринбурге уже в декабре собираются ввести туристический налог. Сумма за ночь в отелях и хостелах составит 100 рублей, рассказал глава города Алексей Орлов.

По его словам, это небольшая плата за ночевку, что в результате станет вполне ощутимой суммой, которая пойдет на развитие внутреннего туризма, а именно: установку теплых туалетов, знаков туристической навигации, проведение мероприятий и других вещей, способных привлечь приезжих.

"Ряд крупных муниципалитетов и небольших городов уже ввели этот налог. Мы сегодня проводили большое совещание с участием налоговых органов – в общем-то решение принято. Рабочая группа сформирована из представителей городской думы и администрации. В течение ноября мы внесем документ и до 1 декабря мы должны это решение принять. В общем-то, никаких противоречий нет. Я – сторонник введения такого налога", – добавил Орлов.

Закон о туристическом налоге вступит в силу с 1 января 2025 года, и каждый последующий год сумма будет увеличиваться: с 1 до 5% от стоимости проживания.

Ранее на заседании свердловского заксобрания было отмечено, что именно муниципалитеты должны решить, нужно ли взимать налог на их территориях. В тот день представители ЗакСО заключили, что Средний Урал не готов к введению турналога. Якобы такие изменения могут негативно сказаться на турпотоке из-за увеличения цен на гостиничные услуги.