Туристический сбор на Среднем Урале могут ввести в 2023 году

Туристический сбор на Среднем Урале может быть введен уже в конце 2023 года. Об этом сообщила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

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Напомним, недавно стало известно, что в регионах УрФО может появиться туристический сбор, который планируют направить на улучшение инфраструктуры. По словам полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, данный вопрос сейчас прорабатывается.

"Считаю, что нам от этого источника отказываться не надо. В противном случае мы не получим возможности для улучшения нашей инфраструктуры, а делать это необходимо. Мы же хотим хорошо, комфортно отдыхать? Давайте немножко все скинемся, по чуть-чуть, чтобы всем по карману было", - заявлял ранее Якушев.

Как рассказала Эльмира Туканова на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, это хорошая идея.

"Это эксперимент. Когда он будет введен? Думаю, не раньше конца следующего года. Данная мера требует грамотного подхода, проработки, обсуждения с профессионалами отрасли. Подчеркну, что некоторые регионы этот сбор уже осуществляют", - сообщила глава департамента по развитию туризма, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Также она рассказала, сколько, на ее взгляд, должна составлять сумма такого сбора.

"Сбор, я считаю, должен быть минимальным. В зависимости от локации, но не более 25-30 рублей", - отметила Эльмира Туканова.

Напомним, недавно стало известно, что гостиницы Екатеринбурга с начала 2022 года оказались загружены на 60%.