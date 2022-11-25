Введение туристического сбора на Среднем Урале назвали "крайне преждевременным"

В Уральской ассоциации туризма считают, что туристический сбор в Свердловской области вводить еще рано. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил президент УАТ Михаил Мальцев.

Недавно стало известно, что в регионах УрФО может появиться туристический сбор, который планируют направить на улучшение инфраструктуры. По словам полпреда президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, этот вопрос сейчас прорабатывается.

Как рассказал Михаил Мальцев на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, вопрос "крайне дискуссионный".

"Мы изучали опыт наших коллег, в том числе региона Кавказские Минеральные Воды. Там этот опыт был удачен, но мы знаем примеры, где он был неудачным. Мое личное мнение – что это было бы крайне преждевременно", - сообщил Мальцев, отвечая на вопрос Накануне.RU о возможном введении туристического сбора на Среднем Урале.

По его словам, с точки зрения механизма это довольно сложно сделать, потому что такие решения принимаются на федеральном уровне, а не на региональном.

"А в федеральной повестке этой темы, в общем-то, нет. Она, скорее, интересует околопрофессиональные круги и обывателей. Тема интересна с точки зрения, как движется внутренний туризм, внутриобластной. В свободное время давайте порассуждаем и обсудим эту тему", - добавил глава УАТ.

Ранее сообщалось, что туристический сбор на Среднем Урале может быть введен уже в конце 2023 года.