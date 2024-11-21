В Госдуму внесут законопроект об уголовном наказании за продажу вейпов детям

В Госдуму внесут законопроект, предлагающий установить уголовное наказание за продажу вейпов несовершеннолетним. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что принятых ранее решений по этому вопросу недостаточно. "Наши коллеги предложили привлекать к уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним и увеличить штрафы", — сказал Володин. Его слова приводит пресс-служба Госдумы.

В конце мая в Госдуму был внесен законопроект о полном запрете вейпов в России. По словам авторов документа, несмотря на то, что запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, сохранение здоровья нации важнее. В правительство РФ сочли, что законопроект о полном запрете вейпов может способствовать росту нелегального оборота этой продукции.