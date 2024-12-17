17 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Депутаты одобрили введение уголовной ответственности за продажу кальянов и вейпов подросткам

Депутаты Государственной думы 17 декабря приняли во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за повторную продажу несовершеннолетним сигарет, табачной продукции и устройств для ее потребления, таких как кальяны и вейпы.

Недобросовестных продавцов, в зависимости от тяжести преступления, будут штрафовать на сумму от 50 до 80 тысяч рублей, либо давать исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности.

Кроме того, за производство и ввод в оборот табачных изделий или никотинсодержащей продукции без маркировки штрафы вырастут для должностных лиц с 30—50 тысяч рублей до 300—500 тысяч рублей, для юрлиц — с 200—300 тысяч рублей до 700 тысяч —1 миллиона рублей. За продажу табачных изделий без маркировки штрафы повысят для граждан с 10—20 тысяч рублей до 100—150 тысяч рублей, для должностных лиц — с 30—50 тысяч рублей до 300—500 тысяч рублей, для юрлиц — с 300—500 тысяч рублей до 1—1,5 миллиона рублей.

Авторы законопроекта в пояснительной записке приводят данные Роспотребнадзора, согласно которым, количество точек продажи вейпов за год выросло на 130% — с 52,4 тыс. в 2023 году до 120,8 тыс. во 2 квартале 2024 года. Также 43% продукции находится в обороте с нарушениями без обязательной маркировки, а в 47% случаях продажа вейпов происходит с нарушениями закона (открытая выкладка, продажа в близи школ, продажа подросткам).

"Соблюдение полного запрета на продажу несовершеннолетним вейпов — крайне важный вопрос, от него зависит здоровье наших детей. В этой связи правильно будет ввести более эффективное наказание для безответственных предпринимателей, например, в виде приостановления работы торговой точки, а также увеличить штрафы за нарушение закона до размеров, которые побудят не продавать вейпы несовершеннолетним", — подчеркивал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Теги: продажа, вейпы, табачная продукция, уголовная отвественность


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.11.2024 14:48 Мск В Госдуму внесут законопроект об уголовном наказании за продажу вейпов детям

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