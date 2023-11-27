27 Ноября 2023
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Общество
Фото: Накануне.RU

В России предлагают лишать свободы за контрабанду жидкостей для вейпов

Комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает бороться с незаконным ввозом в Россию жидкости для электронных сигарет.

Сенаторы предложили включить ее в перечень стратегически важных товаров.

Если инициатива будет одобрена, за контрабанду жидкостей будет грозить от трех до семи лет и штраф до 1 млн рублей. Копия письма с предложением направленная помощнику президента России Максиму Орешкину. Сегодня за незаконное перемещение вейпов и жидкостей для них уголовная ответственность не грозит.

Все нелегально завозимые из ЕАЭС товары не считаются контрабандой и не подпадают под действие соответствующих статей уголовного кодекса. Так, в статье УК о контрабанде алкоголя и табака речь идет о незаконном перемещении продукции через таможенную границу. А такой границы между странами — членами ЕАЭС нет, сообщают "Известия".

Ранее российские власти выступили против запрета продажи никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей для электронных сигарет и вейпов. Среди причин называется рост нелегального оборота данной продукции без уплаты акциза, а также выпадающие доходы бюджета в размере более 12 млрд руб. ежегодно.

Теги: вейпы, курильщики, контрабанда


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Ранее 07.06.2023 03:05 Мск Власти РФ хотят ограничить провоз жидкостей для вейпов 20 миллилитрами

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