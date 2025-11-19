Стало известно о поправках Минфина в законопроект о запрете продажи вейпов в регионах

Министерство финансов России разработало поправки к закону о лицензировании табачной розницы, наделяющие региональные власти правом вводить запрет на торговлю электронными сигаретами и жидкостями для них.

Согласно проекту, такой запрет может действовать в период с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2031 года. Для его введения региону необходимо принять соответствующий нормативный акт и проинформировать Росалкогольтабакконтроль, который будет вести реестр субъектов с запретом.

Ответственность за продажу вейпов в запрещенном регионе предусматривает аннулирование лицензии. Под санкции подпадут не только точки розничной торговли, но и производители, поставляющие им продукцию. В Минфине заявили о поддержке данной инициативы. Рассмотрение поправок планируется во втором чтении основного законопроекта, первое чтение которого назначено на 19 ноября, сообщает РБК.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею запретить продажу вейпов в России. Пока это не оформлено официально, однако глава государства с одобрением отнесся к этой идеи.