Первую антивейп-систему создали в России

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения создали первую электронную антивейп-систему.

По словам авторов проекта, они решили создать устройство, когда пострадали их знакомые. Так, подросток из Петербурга погиб из-за курения электронной сигареты. Другой их друг чуть не потерял ногу из-за взрыва литиевой батареи вейпа в его кармане.

Как сообщил главный инженер проекта Никита Литвинцев, гаджет похож на Bluetooth-колонку. Он имеет датчики анализа воздуха, которые чувствительны к компонентам жидкостей для вейпа - глицерина и пропиленгликоля. Информация передается на сервер для обработки и пересылки на устройства пользователя. Это позволяет определить, курят ли в помещении электронные сигареты.

Руководители учебных заведений считают, что антивейп-система может помочь снизить число курильщиков в школах и вузах. По словам врачей, для того, чтобы бросить курить, электронного контроллера мало, сообщают "Известия".

Ранее продавцы вейпов попросили Госдуму штрафовать родителей курящих детей.