Продавцы вейпов попросили Госдуму штрафовать родителей курящих детей

Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) попросил председателя Госдумы России Вячеслава Володина ввести штрафы для родителей курящих детей.

Соответствующее обращение также было направлено его зампреду Петру Толстому и председателю думского комитета по молодежной политике Артему Метелеву. В документе предлагается штрафовать родителей на сумму от 1,5 тыс до 2 тыс. руб. Как считают авторы инициативы, это усилит правовые позиции органов внутренних дел, педагогов, комиссий по делам несовершеннолетних, а также защитит самих детей от курения.

Как заявил Толстой, "принятых мер недостаточно, но не уверен, что штрафовать надо кого-то кроме тех, кто продает вейпы детям". Метелев сообщил, что не будет поддерживать инициативу СПИНИ. "Наказывать родителей за то, что контролировать крайне тяжело, – избыточно. На мой взгляд, это породит гораздо большее число конфликтов, нежели поможет [решению проблемы]", – сказал депутат.

Как считает представитель родительской общественной организации Лариса Санатовская, в случае введения таких наказаний под подозрением окажется каждый родитель, сообщают "Ведомости".

Всем странам постсоветского пространства следует подумать о полном запрете вейпов. Как заявил депутат Госдумы России Султан Хамзаев, РФ также может прийти к такому запрету, этого надо добиваться.