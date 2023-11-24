24 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

СМИ: власти выступили против запрета жидкостей для вейпов

Российские власти выступили против запрета продажи никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей для электронных сигарет и вейпов.

Об этом говорится в проекте отзыва правительства, который подготовило Министерство здравоохранения РФ. Среди причин называется рост нелегального оборота данной продукции без уплаты акциза, а также выпадающие доходы бюджета в размере более 12 млрд руб. ежегодно.

Ранее такой законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР был направлен в кабмин. Как считают в Минздраве, это ведет к нарушению концепции закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" и создает условия возникновения юридических коллизий и неоднозначного толкования его положений в целом. Что конкретно имеется в виду, в ведомстве не говорят.

Также в документе отмечается, что принятие положительного решения по вопросу запрета розничной продажи жидкостей для электронных сигарет и вейпов "способствует нелегальному обороту продукции без уплаты акциза".

В ЛДПР говорят, что даже с отрицательным отзывом законопроект будет внесен в Госдуму, сообщают "Известия".

Ранее продавцы вейпов попросили Госдуму штрафовать родителей курящих детей.

Теги: вейпы, курильщики


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Ранее 10.11.2023 03:02 Мск Продавцы вейпов попросили Госдуму штрафовать родителей курящих детей
Ранее 31.07.2023 05:01 Мск В Госдуме намерены добиваться полного запрета вейпов
Ранее 07.06.2023 03:05 Мск Власти РФ хотят ограничить провоз жидкостей для вейпов 20 миллилитрами

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