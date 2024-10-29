Зеленский попросил обеспечить "план победы" крылатыми ракетами Tomahawk

Один из пунктов "плана победы" президента Украины Владимира Зеленского содержал запрос на поставки крылатых ракет Tomahawk. В США это сочли "совершенно невыполнимым".

По словам источника The New York Тimes, дальность полета Tomahawk более, чем в семь раз превышает показатели ракетных систем ATACMS, которые Украина получила в ограниченном количестве в 2024 г. Зеленский оказался ошеломлен отказом президента США Джо Байдена разрешить на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России во время их встречи в Вашингтоне в сентябре, пишет РБК.

Напомним, Зеленский 16 октября представил в Раде открытую часть своего плана, который подразумевает втягивание НАТО в прямое военное столкновение с Россией. Он предложил разместить на территории, подконтрольной его режиму, некие "стратегические неядерные силы". В тайных приложениях этого плана идет речь о дальних ударах по территории России, "чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта".

В Кремле сочли план Зеленского простым: он предполагает воевать с Россией до последнего украинца, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На Западе план восприняли прохладно. The New York Times пишет, что уже 57% украинцев считают, что, пока не поздно, пора начать мирные переговоры с Россией.