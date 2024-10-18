Орбан: "Мирный план" Зеленского приведет к его поражению

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что "мирный план" президента Украины Владимира Зеленского приведет к его поражению. Венгрия считает, что ЕС уже терпит поражение вместе с Украиной.

"Мы сказали, что мы в этом не участвуем. С помощью этого плана победы нельзя победить", - приводит ТАСС слова Орбана, сказанные им в Брюсселе во время выхода в эфир радио Kossuth.

Напомним, Зеленский 16 октября представил в Раде открытую часть своего плана, который подразумевает втягивание НАТО в прямое военное столкновение с Россией. Он предложил разместить на территории, подконтрольной его режиму, некие "стратегические неядерные силы". В тайных приложениях этого плана идет речь о дальних ударах по территории России, "чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта".

В Кремле сочли план Зеленского простым: он предполагает воевать с Россией до последнего украинца, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На Западе план восприняли прохладно. The New York Times пишет, что уже 57% украинцев считают, что, пока не поздно, пора начать мирные переговоры с Россией.