Песков: "План победы" Зеленского недальновидный

Украинский президент Владимир Зеленский с помощью своего "плана победы" намерен формализовать прямую вовлеченность Североатлантического альянса в конфликт вокруг Украины.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "То есть он [Зеленский] говорит: да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации", — заявил пресс-секретарь президента России.

Песков отметил, что это план "дальнейшей экзальтации ситуации" с тем, чтобы вывести НАТО на грань столкновения с Москвой, что "чревато совсем иными последствиями", сообщает "Интерфакс".

Ранее Песков заявил, что "это тот же план американцев воевать с нами до последнего украинца, который Зеленский закамуфлировал и назвал "мирным планом".