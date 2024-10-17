Зеленский опроверг новости о разработке ядерного оружия в случае отказа на вступление в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о готовности разработать ядерное оружие в случае невступления в НАТО. По его словам, Киев никогда не говорил о том, что готовится создать ядерное оружие.

"Мы никогда не говорили, что мы готовимся создать ядерное оружие... Мы не разрабатываем ядерное оружие", - отметил Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. Его слова передает РИА Новости.

Это отличается от заявлений одного их украинских чиновников, чьи слова приводит издание Bild. По их данным, еще несколько месяцев назад чиновник, работающий в сфере закупок вооружений, заявил на закрытом брифинге, что в случае, если Украину не примут в НАТО, а со стороны России последуют новые действия, у страны есть знания и материалы, чтобы за несколько недель создать ядерное оружие.

После публикации этой новости оперативно последовал и ответ Зеленского.

Напомним, накануне Зеленский представил в Раде открытую часть своего плана, который подразумевает втягивание НАТО в прямое военное столкновение с Россией. Он предложил разместить на территории, подконтрольной его режиму, некие "стратегические неядерные силы". В тайных приложениях этого плана идет речь о дальних ударах по территории России, "чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта".

В Кремле сочли план Зеленского простым: он предполагает воевать с Россией до последнего украинца, сказал накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

План восприняли на Западе прохладно. The New York Times пишет, что уже 57% украинцев считают, что, пока не поздно, пора начать мирные переговоры с Россией.