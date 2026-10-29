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Фото: Накануне.RU

Полиция задержала подростка, обстрелявшего автобус в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудники полиции нашли и задержали 15-летнего подростка, обстрелявшего служебный автобус на Вторчермете. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Инцидент произошел вечером 18 октября. Примерно в 21.00 водитель автобуса, перевозившего сотрудников частной компании, обратился в полицию. По его словам, в районе дома 33 по ул. Титова он услышал два хлопка. Остановив автобус и осмотрев его снаружи, водитель обнаружил, что в салоне разбиты два окна. К счастью, пострадавших среди пассажиров не оказалось, но дальше им пришлось добираться общественным транспортом.

Полиция смогла установить и разыскать стрелявшего. Им оказался 9-классник одной из школ Чкаловского района. Парня доставили в отделение, где он признал вину и рассказал, что самостоятельно купил пистолет через интернет, чтобы стрелять по банкам. Гуляя с друзьями, он показал оружие и произвел два выстрела. Подросток заверил, что у него не было желания попасть в кого-либо или повредить транспорт.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия". До судебного разбирательства подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде. В отношении его законного представителя составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Полиция предупреждает несовершеннолетних жителей Екатеринбурга, а также их родителей об уголовной ответственности за подобные хулиганские действия, а также призывает внимательно следить за поведением своих детей.

Теги: Екатеринбург, подросток, автобус, стрельба, задержание, уголовное дело


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