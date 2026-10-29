В Амстердаме суд не разрешил мужчине видеться с кошкой бывшей жены

В Амстердаме мужчина пытался через суд добиться права регулярно видеться с кошкой, которая после расставания осталась у бывшей жены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы по делу.

Пара уже жила раздельно, когда женщина - она имеет гражданство Нидерландов и США - подала на развод. Мужчина уехал из общего дома и оставил питомца с супругой. Позже он попросил суд официально разрешить забирать кошку раз в неделю или на каждые выходные.

Бывшая жена выступила против. Она объяснила, что кошка уже пожилая и страдает серьезными хроническими болезнями - ей нужен спокойный режим и постоянное лечение. Еще женщина сказала, что после отъезда мужчина не интересовался кошкой и не помогал оплачивать дорогие визиты к ветеринару.

Суд отказал в просьбе. По законам Нидерландов животные не считаются субъектами права, поэтому суд не может устанавливать для них график встреч - на это прямо указывает статья 827 Гражданского процессуального кодекса.

Брак расторгли, имущественные споры решили, а вопрос с кошкой суд отдельно не регулировал. Теперь все решения по питомцу принимает только бывшая супруга - она остается главным человеком, который отвечает за животное.