Песков прокомментировал намерения Европы навсегда отказаться от российского газа

Европе не стоит зарекаться не покупать газ из России, слово "никогда" не применимо к межгосударственным отношениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Зарекаться на будущее, что "никогда не будем это покупать" тоже [недальновидно], потому что слово "никогда" не может присутствовать в межгосударственных отношениях. Такого не должно быть", - сказал Песков "Известиям".

Напомним, полный запрет поставок российского газа в страны ЕС запланирован на 2027 год.

Ранее президент РФ Владимир Путин на саммите форума стран — экспортеров газа прокомментировал происходящее в энергетической сфере Европы поговоркой "Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь". По его словам, Европа вредит сама себе.