Зеленский прокомментировал секретные дополнения к своему "плану победы"

Владимир Зеленский заявил, что передал "секретные" дополнения "плана победы" только тем странам, которые могут передать Киеву упомянутые там вещи, сообщают РИА Новости.

Он не уточнил, что именно содержится в секретных дополнениях и какие страны обладают их содержимым, намекнув лишь на то, что в пунктах идет речь о мощном дальнобойном вооружении, которое позволит симметрично ответить на выведение из строя украинской энергосистемы и полный "блэкаут". Он также заявил, что секретные дополнения не передадут странам, которые отказываются предоставлять военную помощь и странам, которые не могут предоставить "усиления" для Украины.

Напомним, Зеленский 16 октября представил в Раде открытую часть своего плана, который подразумевает втягивание НАТО в прямое военное столкновение с Россией. Он предложил разместить на территории, подконтрольной его режиму, некие "стратегические неядерные силы". В тайных приложениях этого плана идет речь о дальних ударах по территории России, "чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта".

В Кремле сочли план Зеленского простым: он предполагает воевать с Россией до последнего украинца, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На Западе план восприняли прохладно. The New York Times пишет, что уже 57% украинцев считают, что, пока не поздно, пора начать мирные переговоры с Россией.