В Кремле высказались о "мирном плане" Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский представил свой вариант плана урегулирования конфликта. В Кремле его сочли эфемерным.

План "состоит из пяти пунктов и трех секретных приложений. Пункт первый – геополитический, второй и третий – военные, четвертый – экономический, пятый посвящен безопасности", сказал украинский президент. Пунктом первым плана значится вступление Украины в НАТО, он предусматривает приглашение в альянс уже в ближайшее время. В Кремле план урегулирования украинского конфликта, озвученный Зеленским, назвали эфемерным.

"Некий эфемерный план. Скорее всего, это тот же план американцев воевать с нами до последнего украинца, который Зеленский закамуфлировал и назвал "мирным планом". Какого-то иного плана там нет", - приводит "Интерфакс" слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сказанные на брифинге в Москве.