29 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Генерал ВСУ: Фронт в Донбассе "посыпался"

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко охарактеризовал ситуацию в зоне специальной военной операции словами "фронт у нас посыпался". И привел причины именно такого развития.

"Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас "посыпался". К сожалению, в Селидово уже зашли <...> [российские военные], и они уже там закрепляются. <...> Это даст им тактический выход на Покровск. Это очень для нас плохо", - цитирует РБК Марченко.

Причинами такого развития ситуации офицер счел дефицит боеприпасов, "разбалансирование управления" и недостаток живой силы. Генерал считает, что "люди очень заморены, они просто не вытягивают фронты".

Заявление прозвучало на фоне появившейся информации о возможном начале переговоров уже до конца года.

К концу октября российская армия практически освободила город Селидово в ДНР, причем это произошло за сравнительно короткий срок для такого города, который стал крупнейшим после Авдеевки. Также практически освобожден Горняк. Эти успехи ВС РФ сильно усложняют для ВСУ удержание Курахово на западных подступах к Донецку.

А в начале октября российские войска смогли взять под контроль город Угледар в ДНР. Это был последний опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении. Более того, взятие Угледара обезопасило трассу Донецк - Мариуполь.

Теги: Дмитрий Марченко, ВСУ, фронт, Донбасс


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