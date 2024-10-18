Оставленной в аэропорту Антальи девочке оформили гражданство России

Девочке, которую сразу после появления на свет бросили в аэропорту Антальи, оформили гражданство России.

В свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие, сообщила РИА Новости пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Дипломаты направили ноту турецким властям о намерении вернуть девочку в Россию.

Студентка родила дочь в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи, когда возвращалась домой из отпуска с мамой. Они оставили малышку в унитазе и попытались скорее перейти границу, но были задержаны. На суде они заявили, что якобы не подозревали о беременности.