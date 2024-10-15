Началось расследование обстоятельств оставления новорожденного ребенка в туалете аэропорта Турции

18-летняя россиянка попала под "уголовку". Ей вменяют оставление ребенка в аэропорту Антальи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Новорожденный ребенок с матерью находятся в медицинском учреждении Антальи, где их посетил сотрудник генконсульства. Россиянам оказывается необходимая помощь, их здоровью ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.

Напомним, малыша нашла сотрудница клининговой службы в уборной для инвалидов. Сотрудница сразу сообщила о находке в службу безопасности аэропорта. Маму и ее подругу, с которой они собирались улететь в Москву, задержали.