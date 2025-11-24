Утверждено лишение родительских прав россиянки, оставившей новорожденную дочь в Турции

Мособлсуд утвердил лишение родительских прав Екатерины Бурнашкиной, оставившей новорожденную дочь в аэропорту в Турции.

Соответствующий вердикт Павлово-Посадского суда оставлен без изменений, он вступило в законную силу, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Напомним, в октябре 2024 г. студентка родила дочь в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи, когда возвращалась домой из отпуска с мамой. Они оставили малышку в унитазе и попытались скорее перейти границу, но были задержаны. На суде они заявили, что якобы не подозревали о беременности. 18-летнюю Екатерину Бурнашкину обвинили в покушении на убийство близкого родственника. Суд в Анталье приговорил ее к 15 годам тюрьмы. Мать девушки была оправдана.