Россиянка бросила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Турции

Россиянка бросила новорожденного ребенка в туалете аэропорта турецкой Антальи. Малыша нашла сотрудница клининговой службы в уборной для инвалидов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на турецкое издание Hürriyet. Сотрудница сразу сообщила о находке в службу безопасности аэропорта.

Маму и ее подругу, с которой они собирались улететь в Москву, задержали.

Новорожденного после оказания первой помощи отправили в больницу. За ним наблюдают врачи.

Подробности пока неизвестны .