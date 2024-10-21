Брошенного в аэропорту Антальи младенца смогут удочерить родственники

Желающих удочерить девочку, брошенную в аэропорту турецкой Антальи, оказалось много, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Желающих взять ребенка в семью оказалось достаточно, уже есть кандидаты в опекуны", — сказала она РИА Новости. "Но, конечно же, приоритет всегда отдается родственникам", — отметила Кузнецова.

Напомним, студентка родила дочь в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи, когда возвращалась домой из отпуска с мамой. Они оставили малышку в унитазе и попытались скорее перейти границу, но были задержаны. На суде они заявили, что якобы не подозревали о беременности. 18-летнюю мать ребенка могут вернуть в Россию. Она сейчас находится в турецком изоляторе.