Мать, бросившая дочь в Анталье, хочет вернуться со своим ребенком в Россию

Молодая россиянка, родившая ребенка в туалете аэропорта турецкой Антальи, хочет забрать свое дитя и вернуться в Россию. По словам турецкого адвоката Айшегюль Полат, она встретилась с девушкой и ее матерью в тюрьме. Женщины арестованы по обвинению в покушении на убийство.

"Бурназкина и ее мать до сих пор в шоке и не до конца оправились, они очень сожалеют о случившемся. Единственное, чего они сейчас хотят – поехать в РФ к семьям с ребенком в здоровом состоянии. Сейчас они хотят забрать ребенка", - цитирует РИА Новости Полат.

Напомним, студентка родила дочь в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи, когда возвращалась домой из отпуска с мамой. Они оставили малышку в унитазе и попытались скорее перейти границу, но были задержаны. На суде они заявили, что якобы не подозревали о беременности. 18-летнюю мать ребенка могут вернуть в Россию. Она сейчас находится в турецком изоляторе.