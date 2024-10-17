Ребёнка, которого мать бросила в туалете аэропорта в Турции, вернут в Россию

Ребёнка, которого мать бросила в туалете аэропорта в Турции, вернут в Россию. Власти РФ уже занимаются этим вопросом, так как новорождённая девочка — гражданка РФ

Как пишет SHOT, об этом сказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Также на родину могут вернуть 18-летнюю мать малышки. Она сейчас находится в турецком изоляторе.

Студентка родила дочь в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи, когда возвращалась домой из отпуска с мамой. Они оставили малышку в унитазе и попытались скорее перейти границу, но были задержаны. На суде они заявили, что якобы не подозревали о беременности.