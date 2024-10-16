СМИ: Сторонники Бакальчука пытаются пройти на склад Wildberries в Шушарах

16 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия СЗФО В России Ленинградская область
Фото: Накануне.RU

СМИ: Сторонники Бакальчука пытаются пройти на склад Wildberries в Шушарах

Сторонники Владислава Бакальчука пытаются пройти на склад Wildberries в Шушарах, сообщает "Фонтанка".

По информации издания, люди его бывшей жены Татьяны Ким останавливают пришедших. Однако представители "ВБ Девелопмент" пытаются попасть на склад вместе с журналистами. Сообщается, что на место вызвали полицию.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) призвала представителей СМИ не ездить на недостроенный склад под Санкт-Петербургом. Она заявила, что ее муж Владислав Бакальчук готовит "незаконный пресс-тур" на склад маркетплейса в Шушарах. Ким добавила, что проникновение сторонников ее бывшего мужа на объект будет расцениваться как незаконное.

"Фонтанка" пишет, что гендиректора "ВБ Девелопмент" Дениса Кузнецова не пускают на склад. "Было заявление, так понимаю, в котором они заявили, что мы сюда поедем с чеченцами какими-то и будем захватывать этот объект силой", — сказал он.

Кузнецов утверждает, что компании Ким принадлежит только участок, на котором построен склад, а сами помещения находятся в собственности "ВБ Девелопмент".

Напомним, что активы маркетплейса перешли объединенной компании Wildberries и Russ – ООО "РВБ". Об окончании реструктуризации Татьяна Ким объявила 1 октября. Сейчас пара находится в процессе развода. Ранее Татьяна сменила фамилию Бакальчук на девичью – Ким. Владислав Бакальчук подал второй иск к жене, ООО "Валдберриз" и РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).

Теги: Бакальчук, Wildberries, Шушары, Ким


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.10.2024 10:43 Мск Основательница WB призвала журналистов не ездить на недостроенный склад под Петербургом
Ранее 14.10.2024 10:46 Мск Компания Wildberries подала иск к своему владельцу – Бакальчуку - на 37 млрд рублей
Ранее 12.10.2024 11:34 Мск Татьяна Ким: Владислав Бакальчук обворовал Wildberries на 37 млрд

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети