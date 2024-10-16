СМИ: Сторонники Бакальчука пытаются пройти на склад Wildberries в Шушарах

Сторонники Владислава Бакальчука пытаются пройти на склад Wildberries в Шушарах, сообщает "Фонтанка".

По информации издания, люди его бывшей жены Татьяны Ким останавливают пришедших. Однако представители "ВБ Девелопмент" пытаются попасть на склад вместе с журналистами. Сообщается, что на место вызвали полицию.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) призвала представителей СМИ не ездить на недостроенный склад под Санкт-Петербургом. Она заявила, что ее муж Владислав Бакальчук готовит "незаконный пресс-тур" на склад маркетплейса в Шушарах. Ким добавила, что проникновение сторонников ее бывшего мужа на объект будет расцениваться как незаконное.

"Фонтанка" пишет, что гендиректора "ВБ Девелопмент" Дениса Кузнецова не пускают на склад. "Было заявление, так понимаю, в котором они заявили, что мы сюда поедем с чеченцами какими-то и будем захватывать этот объект силой", — сказал он.

Кузнецов утверждает, что компании Ким принадлежит только участок, на котором построен склад, а сами помещения находятся в собственности "ВБ Девелопмент".

Напомним, что активы маркетплейса перешли объединенной компании Wildberries и Russ – ООО "РВБ". Об окончании реструктуризации Татьяна Ким объявила 1 октября. Сейчас пара находится в процессе развода. Ранее Татьяна сменила фамилию Бакальчук на девичью – Ким. Владислав Бакальчук подал второй иск к жене, ООО "Валдберриз" и РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).