Суд отказал Татьяне Ким во взыскании с Бакальчука 37 млрд рублей

Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска Татьяны Ким на сумму более 37 млрд рублей против владельца "ВБ Девелопмент" Владислава Бакальчука и директора Дениса Кузнецова, сообщают "Ведомости".

По словам Бакальчука, Татьяна Ким сперва заявила права на "ВБ Девелопмент", а затем подала иск на его владельца и директора.

Также Бакальчук сообщил, что еще один иск, касающийся передачи активов Wildberries в объединенную компанию "РВБ", был отклонен. Юристы намерены обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

Напомним, основатель Wildberries Татьяна Ким (ранее в браке – Бакальчук) заявила о том, что ее экс-супруг Владислав "обворовал маркетплейс". По ее мнению, "действия Бакальчука" вызвали в прошлом году забастовки, а его команда поставила под угрозу бизнес, заморозила стройки и обворовала WB на 37 млрд рублей. Она полагает, что объединение с Russ было верным решением.

Активы маркетплейса перешли объединенной компании Wildberries и Russ – ООО "РВБ". Об окончании реструктуризации Татьяна Ким объявила 1 октября. Позже пара развелась, Татьяна сменила фамилию Бакальчук на девичью – Ким. Владислав Бакальчук подал второй иск к жене, ООО "Валдберриз" и РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).