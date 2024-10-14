Компания Wildberries подала иск к своему владельцу – Бакальчуку - на 37 млрд рублей

Компания "ВБ Девелопмент" подала к владельцу Владиславу Бакальчуку иск на 37 млрд рублей, сообщает Forbes. Иск в Арбитражный суд Московской области был подан 11 октября.

По данным СМИ, по указанию Бакальчука из "ВБ Девелопмента" были выведены 37 млрд рублей, которые компания получила в качестве авансов за оказание услуг.

"Есть все основания полагать, что суммы авансов были выведены из "ВБ Девелопмента" по личному указанию Бакальчука. Именно поэтому иск предъявлен ему лично", — сказали адвокаты.

Владислав Бакальчук - единственный владелец компании.

"ВБ Девелопмент" была основана в 2006 году. Ранее мы сообщали, что основатель Wildberries Татьяна Ким (ранее в браке – Бакальчук) заявила о том, что ее экс-супруг Владислав "обворовал маркетплейс". По ее мнению, "действия Бакальчука" вызвали в прошлом году забастовки, а его команда поставила под угрозу бизнес, заморозила стройки и обворовала WB на 37 млрд руб.