Wildberries планирует установить рекламные экраны в 10 000 ПВЗ

Wildberries и Russ установят рекламные экраны в 10 тыс. пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса.

Как заявили в пресс-службе объединенной компании, в настоящее время такие экраны размещены в 150 ПВЗ в Москве. В декабре их число увеличится до 200.

Установку экранов назвали "новым эволюционным шагом в развитии и расширении рекламного инвентаря". Wildberries и Russ прорабатывают возможность партнерства с владельцами ПВЗ, которые смогут получать доходы от рекламы. Размещение рекламы на экранах будет доступно как для селлеров маркетплейса, так и для внешних брендов.

У федеральных брендов появится возможность размещать свою рекламу в тех населенных пунктах, где устанавливать собственные рекламные конструкции невыгодно, сообщает Forbes.

Ранее сообщалось, что Татьяна Ким заявила о том, что ее экс-супруг Владислав "обворовал маркетплейс".