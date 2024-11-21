21 Ноября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Wildberries планирует установить рекламные экраны в 10 000 ПВЗ

Wildberries и Russ установят рекламные экраны в 10 тыс. пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса.

Как заявили в пресс-службе объединенной компании, в настоящее время такие экраны размещены в 150 ПВЗ в Москве. В декабре их число увеличится до 200.

Установку экранов назвали "новым эволюционным шагом в развитии и расширении рекламного инвентаря". Wildberries и Russ прорабатывают возможность партнерства с владельцами ПВЗ, которые смогут получать доходы от рекламы. Размещение рекламы на экранах будет доступно как для селлеров маркетплейса, так и для внешних брендов.

У федеральных брендов появится возможность размещать свою рекламу в тех населенных пунктах, где устанавливать собственные рекламные конструкции невыгодно, сообщает Forbes.

Ранее сообщалось, что Татьяна Ким заявила о том, что ее экс-супруг Владислав "обворовал маркетплейс".

Теги: Wildberries, маркетплейсы


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