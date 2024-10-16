Основательница WB призвала журналистов не ездить на недостроенный склад под Петербургом

Основательница Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) призвала журналистов не ездить на недостроенный склад под Санкт-Петербургом. Она заявила, что ее муж Владислав Бакальчук готовит "незаконный пресс-тур" на склад маркетплейса в Шушарах, пишет РБК.

Ким назвала это "подарком" от супруга ко дню рождения, который она отмечает сегодня - 16 октября.

"Уважаемые журналисты и подрядчики, я беспокоюсь о вашей безопасности и не рекомендую вам посещать объект, который не введен в эксплуатацию. А этому человеку и его коллегам я хочу напомнить, что незаконное проникновение на частную территорию преследуется по закону", - сказала она.

Напомним, что склад Wildberries в Шушарах сгорел в январе. Сейчас там строится новое здание. Ход возведения Татьяна Ким показывала в августе и сообщала, что его планируется завершить к октябрю.

Ким заявила также, что Бакальчук якобы "социально опасен", и отметила, что он "находится в неясном правовом статусе и продолжает устраивать провокации".

Самая богатая предпринимательница России сменила свою фамилию Бакальчук после развода на девичью – Ким – в сентябре.