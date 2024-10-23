Татьяна Ким добивается снижения доли супруга в Wildberries до 0,5%

Татьяна Ким добивается снижения доли супруга в Wildberries до 0,5%. Об этом сообщает MASH.

Сегодня в Савёловском суде прошло предварительное заседание по бракоразводному процессу семьи Бакальчук.

Сейчас Владиславу Бакальчуку принадлежит 1% компании. Он считает, что 0,5% — несправедливо за 20 лет работы на общий бизнес.

"Татьяна просит определить свою долю в совместно нажитом имуществе в размере 99,5%, а мою — в размере 0,5%, якобы такое распределение служит интересам наших детей. Абсурд, на мой взгляд, с точки зрения права," — рассказал он.

Бакальчук подал встречное исковое заявление.

Другие подробности пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Татьяна Ким заявила о том, что ее экс-супруг Владислав "обворовал маркетплейс".